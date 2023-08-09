إيران تؤكد حصولها على التكنولوجيا الخاصة لصناعة صواريخ “كروز” الأسرع من الصوت

وقالت الوكالة إن "هذا الصاروخ، وهو جيل جديد من صواريخ كروز إيرانية الصنع، يخضع حاليا لاختبارات وسيكون حقبة جديدة في القوة الدفاعية الإيرانية".

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأربعاء أن طهران حصلت على التكنولوجيا اللازمة لبناء صاروخ كروز أسرع من الصوت لا يزال قيد الاختبار.

وقالت الوكالة إن "هذا الصاروخ، وهو جيل جديد من صواريخ كروز إيرانية الصنع، يخضع حاليا لاختبارات وسيكون حقبة جديدة في القوة الدفاعية الإيرانية".

ويأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في الخليج وبعد الكشف الأسبوع الماضي عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يبلغ مداها 600 كيلومتر.

وكان قائد القوّة البحرية في حرس الثورة الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، قد أعلن السبت الماصي، أنّه جرى تزويد القوّة البحرية في حرس الثورة بمُسيّرات بعيدة المدى مُجهّزة بمنظومات الحرب الإلكترونية.

وقال العميد إنّه جرى تزويد القوّة البحرية أيضاً، بصواريخ بالستية وكروز متطوّرة تعمل بتقنية الذكاء الصناعي تترواح مدياتها بين 300 و1000 كيلومتر.