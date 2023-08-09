وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين يزور البحرين وألبانيا الشهر القادم

وكانت زيارة كوهين الى البحرين تأجلت من موعدها خلال اغسطس حتى شهر سبتمبر القادم

ينطلق وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين الشهر القادم في زيارة الى كل من البحرين وألبانيا،جاء هذا بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ويشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الى البحرين كان من المزمع إجراءها في آب/أغسطس وتأجلت حتى بداية شهر تشرين أول/سبتمبر بسبب "مشكلة في الجداول الزمنية" مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي ورد أنه لم يكن في البلاد للترحيب بوزير الخارجية الإسرائيلي.

الزيارة الى البحرين في حال إجراءها ستكون الزيارة الاولى لممثل من الحكومة الإسرائيلية الحالية في الخليج.

أما زيارة كوهين إلى ألبانيا ستجري بعد أيام من ذلك, في كلا الرحلتين سينضم الى بعثة وزارة الخارجية أيضا رجال أعمال.

ومساء الثلاثاء، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي مقالة رأي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حول أهمية اتفاق التطبيع مع السعودية، والذي "سيكون إنجازا دبلوماسيا قد يشكل الأساس للوئام الإقليمي الحقيقي، الذي سيقود الدول الأخرى إلى السعي من أجل السلام".

وصرج كوهين قد صرح في وقت سابق بأن رئيس الحكومة نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان "سيصنعان التاريخ"، خلال مقابلة نادرة مع موقع "إيلاف" السعودي.

وقال كوهين: "إيران هي عدونا المشترك"، فيما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في الخليج، مضيفا أن السلام مع السعوديين "سيكون لصالح شعبي إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ولصالح الشعب اليهودي والشعب المسلم"