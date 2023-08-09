مصر تؤكد انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس بنجاح

وتابع البيان ذاته: "نجحت عملية انتشال القاطرة فهد بواسطة الرافعة إنقاذ"، مشيرا إلى أن "الإنقاذ تم في وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة".

كشفت هيئة قناة السويس المصرية، مساء أمس الثلاثاء، نجاح انتشال القاطرة الغارقة في القناة عقب تصادمها مع ناقلة قبل أيام.

وقال فريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان عقب أيام من غرق القاطرة "فهد"، إحدى القاطرات التابعة للهيئة في الكيلو 51 (شرق) إثر تصادمها مع ناقلة خلال عبور القناة.

وتابع البيان ذاته: "نجحت عملية انتشال القاطرة فهد بواسطة الرافعة إنقاذ"، مشيرا إلى أن "الإنقاذ تم في وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة".

وتابع البيان أن هناك وجود "تحديات واجهها فريق الإنقاذ والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق 27 مترا".

وأوضح رئيس الهيئة أن "موقع انتشال القاطرة الغارقة فهد تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة"، مؤكدا أن حركة الملاحة بالقناة "تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ".

وأوضح أن "القناة شهدت على مدار الاثنين واليوم الثلاثاء، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 ملايين طن"