تقرير: المغرب سيكون المحطة الخامسة في الجولة المكثفة التي سيقوم بها نتنياهو خلال الأشهر الوشيكة

جولة مكثفة ستشمل خمسة بلدان على الأقل، هي: "اليونان وقبرص وتركيا والإمارات والمغرب، إلى جانب حضور أشغال المناقشة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة"

من المرتقب ان يكون المغرب المحطة الخامسة التي سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي سيقوم خلال بجولة مكثفة ستشمل خمسة بلدان على الأقل، هي: "اليونان وقبرص وتركيا والإمارات والمغرب، إلى جانب حضور أشغال المناقشة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة" في أشهر سبتمبر/ايلول إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

ومن المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الشهرين المقبلين على أقصى تقدير، ستتم خلاله مناقشة العديد من القضايا الثنائية التي تهمّ العلاقات الداخلية والخارجية.

وبحسب صحيفة"يسرائيل هيوم" فإن بنيامين نتنياهو لم يقم بعد برحلة رسمية إلى المغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن وزراء حكومته زاروا المغرب مرات عديدة من أجل تباحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات البينية.

يأتي ذلك بعدما بعث العاهل المغربي محمد السادس برسالة إلى بنيامين ننياهو، دعاه فيها لزيارة المغرب، مؤكداعلى أن "القرار الهام لإسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة، صائب ومتبصر”.

وشدد العاهل المغربي على أن الزيارة المرتقبة للمسؤول الإسرائيلي ستفتح “إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، كما ستشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة،