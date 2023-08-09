تقرير أمريكي: ملامح واسعة لصفقة التطبيع الأمريكية مع السعودية تحدد جدولاً زمنياً متفائلاً

انتقل المفاوضون الآن إلى مناقشة التفاصيل بما في ذلك تلبية الطلبات السعودية بأن تساعدهم الولايات المتحدة في تطوير برنامج نووي مدني وتقديم ضمانات أمنية واضحة

اتفقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على الخطوط العريضة لصفقة تعترف فيها السعودية بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أمريكية ومساعدة نووية مدنية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

أعرب المسؤولون الأمريكيون عن تفاؤل حذر بأنه خلال السنة القريبة، يمكنهم التوصل إلى تفاصيل أدق لما يمكن أن يكون أكثر اتفاق سلام أهمية في الشرق الأوسط خلال الجيل الأخير. لكنهم يحذرون من أنهم يواجهون احتمالات قد تطول أكثر.

وتأتي هذه الجهود المكثفة بعد أن التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة قبل أسبوعين مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، في محاولة لتسريع المحادثات. انتقل المفاوضون الآن إلى مناقشة التفاصيل، بما في ذلك تلبية الطلبات السعودية بالحصول على مساعدة الولايات المتحدة في تطوير برنامج نووي مدني وتقديم ضمانات أمنية لا لبس فيها.

يسعى السعوديون أيضًا إلى الحصول على تنازلات كبيرة من إسرائيل من شأنها أن تساعد في تعزيز إقامة دولة فلسطينية. في المقابل، تضغط الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية لفرض قيود على علاقتها المتنامية مع الصين.

قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين: "هناك خطة عمل للتعرف على العناصر لما يمكن أن ينشأ عنها واختبار حدود ما هو ممكن".

الجهود المتطورة هي ثمرة اعتراف من واشنطن والرياض وإسرائيل بأن الوقت قد حان الآن لمحاولة التوسط في صفقة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. حاول بايدن خفض الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ونسج تحالف أمني إقليمي قادر على مواجهة التهديدات الإيرانية بدعم أمريكي محدود.

وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن بايدن لم يقرر بعد الثمن الذي يرغب في دفعه، فإن تركيز الرئيس على الصفقة هو انعكاس لوجهة نظره القائلة بأن أمريكا يجب أن تظل لاعباً مركزياً في الشرق الأوسط لاحتواء إيران وعزل روسيا بما يخص حربها في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين لدحر مصالح واشنطن في المنطقة.

في مقابل تنازلات أمريكية كبيرة للسعودية، تحاول إدارة بايدن الحصول على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بأنها ستنأى بنفسها - اقتصاديًا وعسكريًا - عن الصين، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

قال المسؤولون إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى للحصول على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بأنها لن تسمح للصين ببناء قواعد عسكرية في المملكة - وهي قضية أصبحت نقطة حساسة خاصة بين إدارة بايدن والإمارات العربية المتحدة. وقالوا إن المفاوضين قد يسعون أيضًا إلى فرض قيود على المملكة العربية السعودية باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة هواوي الصينية والتأكيد على الرياض باستخدام الدولار الأمريكي، وليس العملة الصينية، لتسعير مبيعات النفط. ومن المتوقع أيضًا أن تبحث الولايات المتحدة عن طرق لإنهاء الخلاف بشأن أسعار النفط الذي نشأ جراء القرارات المتكررة في المملكة العربية السعودية بتخفيض الإنتاج.

بن سلمان قدم رسائل متضاربة حول التزامه تجاه مختلف الجماهير. يقول المسؤولون الأمريكيون العاملون في هذه القضية إن ولي العهد بن سلمان جاد في محاولة التوسط في صفقة. لكنه أبلغ مساعديه أنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل على غرار العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت اتفاقًا في عام 2020، وفقًا لمسؤولين سعوديين.

وأضافوا أن ولي العهد أبلغ مستشاريه بأنه ليس في عجلة من أمره، خاصة مع الحكومة الائتلافية المتشددة الحالية في إسرائيل التي تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

قارن بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، الجهود المبذولة بهذا الصدد بتلك التي يبذلها متسلقو الجبال الذين يحاولون تسلق العديد من جبال الإيفرست على التوالي.

قال: "إنها طبيعة خطيرة للغاية". "هناك أربعة أو خمسة أشياء يتعين عليهم القيام بها للتأكد من أنهم لا يفقدون الأوكسجين فيسقطون عن الجبل. بالنسبة لي، يبدو أنه أمر بعيد الاحتمال على المدى القصير، لكن من يدري؟"

إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المفاوضين هي التنازلات التي سيتعين على إسرائيل تقديمها للفلسطينيين مقابل علاقات دبلوماسية مفتوحة مع المملكة العربية السعودية. يقول المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إنه سيتعين على إسرائيل تقديم عرض مهم يعزز الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يقلل القادة الإسرائيليون من أهمية القضية الفلسطينية في المحادثات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القضية تطرح في المفاوضات "أقل بكثير مما تعتقدون".

قال لـ Bloomberg News: "إن الأمر أشبه بخانة اختيارات. عليك أن تدقق في الأمر لتقول إنك تفعل ذلك."

ولا تزال هذه القضية من أقل النقاط تطوراً في المحادثات، بحسب الأشخاص المطلعين على المناقشات.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن المفاوضين لم يطرحوا بعد أفكارًا محددة مع القادة الإسرائيليين. وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نعرف حتى من أين نبدأ". ما زالوا يتباحثون فيما بينهم في القضايا الأساسية. لذلك يبدو أنه من السابق لأوانه حتى مناقشة القضية".

يتضاءل صبر المسؤولين السعوديين تجاه القادة الفلسطينيين المتصلبين والمنقسمين والمستندين إلى دعم شعبي محدود. ولكن باعتبارها موطنًا لاثنين من أهم الأماكن المقدسة في الإسلام، فإن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى الحصول على تنازل ذي مغزى.