الرئيس الإسرائيلي يزور دير ستيلا ماريس في حيفا بعد الاشتباكات الأخيرة

هرتسوغ:" "جئت إلى هنا نيابة عن دولة وشعب إسرائيل بالكامل لتعزيز التزامنا بالحماية الكاملة لحرية الدين والعبادة في دولة إسرائيل".

زار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، دير ستيلا ماريس في حيفا في أعقاب الهجمات الأخيرة على الموقع وأماكن الصلاة الأخرى في إسرائيل، وقال "جئت إلى هنا نيابة عن دولة وشعب إسرائيل بالكامل لتعزيز التزامنا بالحماية الكاملة لحرية الدين والعبادة في دولة إسرائيل".

Kobi Gideon (GPO) الرئيس الإسرائيلي يتسحاف هرتسوغ يزور دير ستيلا ماريس في حيفا

وكان برفقته قادة من الطوائف والمجتمعات المسيحية وكذلك المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، خلال الزيارة، التقى هرتسوغ مع رئيس دير ستيلا ماريس، الأب جان جوزيف برجارا، إلى جانب ممثلين عن قيادة الطوائف المسيحية بما في ذلك بطريرك القدس اللاتيني بييرباتيستا بيتسابالا وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث.

وأشار هرتسوغ إلى أن ÷يجب أن نحترم أتباع جميع الأديان، لقد التزمنا بذلك منذ فجر وجودنا"وحث "على أن هذه هي الوصية الأساسية المتمثلة في تحب جارك كنفسك".كما أدان "ظاهرة خطيرة للغاية" من الاعتداءات على المواطنين المسيحيين "في أماكن صلاتهم وفي مقابرهم وفي الشوارع" قائلا "أنا أرى هذه الظاهرة متطرفة وغير مقبولة بأي شكل أو شكل. يجب اقتلاع هذه الظاهرة، وأنا ممتن جدًا لشرطة إسرائيل ووكالات تطبيق القانون لأخذها هذه القضية على محمل الجد"،وتعهد هرتسوغ بالتأكد من أن" المجتمعات المسيحية آمنة وسليمة ومحمية في إسرائيل".

في أواخر يوليو/تموز المنصرم، اشتبك العشرات من الحجاج اليهود من حركة "بريسلوف هاسيديك" مع المصلين المسيحيين في ستيلا ماريس، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة ودفع الشرطة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى الموقع لفترة وجيزة.