إسرائيل: وضع المشتبه بهما في قتل الشاب الفلسطيني في برقة قيد الإقامة الجبرية

وأوضحت الشرطة في الجلسة أنه ما زال الاشتباه قائما بارتكاب الرجلين جريمة القتل والتورط في القتل، وأن الشخص المصاب هو الذي أطلق النار على معطان متسببا بموته

أطلقت المحكمة العليا في القدس سراح كل من أليشاع ييرد ويحيئيل إندور في ظل ظروف تقييدية يوم الأربعاء، بينما يتواصل التحقيق في مقتل الشاب الفلسطيني قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا.

كما كشفت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء أن السلطة الفلسطينية قدمت نتائج تشريح جثة معطان، والذي تأمل السلطات أن يساعد في تسليط الضوء على ما إذا كان إطلاق النار دفاعًا عن النفس، كما يزعم المتهمون.

تم إدخال إندور إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في الرأس، حسبما ورد، إثر إصابته بحجر في رأسه خلال اشتباكات مع فلسطينيين بالقرب من قرية برقة في الضفة الغربية. وأوضحت الشرطة في الجلسة أنه ما زال الاشتباه قائما بارتكاب الرجلين جريمة القتل والتورط في القتل، وأن الشخص المصاب هو الذي أطلق النار على معطان متسببا بموته.

وزعم محامي الدفاع خلال المحاكمة أنه "لا يوجد حتى أي دليل على أن إليشع ييرد استخدم سلاحًا".

ورد مندوب الشرطة "نحن نحقق في الحادثة ككل، وكذلك فيما يتعلق باليهود والفلسطينيين. وفيما يتعلق بالشكوك، هنالك قتيل فلسطيني وجرحى يهود".

فيما قال الدفاع "لماذا لم يتم استجواب الفلسطينيين بشبهة الشروع في القتل بينما يوجد هنا جريح جمجمته مكسورة؟".

وردت الشرطة بالقول "الأمور في التحقيق ليست كما تعرضها. في النهاية هناك جثة وهناك شخص جريح".

Yonatan Sindel/Flash90 قاضية المحكمة العليا روث رونين تصل إلى المحكمة العليا بالقدس لجلسة استماع في قضية أليشع ييرد، المشتبه في تورطها في مقتل الفلسطيني قصي جمال معطان ، 19 عامًا ، في قرية برقة بالضفة الغربية.

في ختام جلسات الاستماع يوم الأربعاء، قرر القاضي عدم تمديد فترة الاحتجاز، قائلاً إنه من السابق لأوانه الحكم على أي من الجانبين، لكنه ذكر أن "التحقيق يُظهر أن هذه "حادثة تتكشف عن أن " أندور لم يخطط بنفسه لعملية القتل".

بالإضافة إلى ييرد وإندور، تم التحقيق مع خمسة إسرائيليين آخرين بمجرد التحذير وتم إطلاق سراحهم في ظل ظروف تقييدية. تم القاء القبض على خمسة فلسطينيين يوم الثلاثاء للاشتباه فى التسبب فى اصابات خطيرة وما زالت الاجراءات القانونية جارية.