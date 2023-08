صحيفة لبنانية تنشر صورا لخيمة حزب الله التي نصبها في مزارع شبعا

نشرت صحيفة النهار اللبنانية صباح اليوم مجموعة من الصور لخيمة حزب الله التي نصبها منذ شهرين ونصف على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان في مزارع شبعا بمناطق تسيطر عليها إسرائيل، وأعاد نصب هذه الخيام التوتر الى المنطقة الحدودية.

رغم إزالة حزب الله قبل شهر ونصف خيمة واحدة كانت نُصبت داخل الخط الأزرق في جرود بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان، لكنه أبقى على الخيمة الأخرى شمال الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة.ويعتبر "الخط الأزرق حدود وضعتها الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، ويشار إلى أن طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل يبلغ 87 كيلومترا.

وتطرق تقرير أمني اسرائيل للقناة الإسرائيلية "13" اليوم الى تزايد احتمال للتصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية ، وقال إن "حزب الله يسمح لنفسه بخوض العديد من المخاطر على طول الحدود، ومن بين الأمور الأخرى كان نصب الخيمة والتي أقيمت على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ شهرين ونصف. وكما شهدنا في عام 2006 مع اندلاع حرب لبنان الثانية، أيضا حين لا نكون معنيين بذلك- تدهور الأوضاع وصراع من هذا القبيل سريع الحدوث".