English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

صحيفة لبنانية تنشر صورا لخيمة حزب الله التي نصبها في مزارع شبعا

i24NEWS

دقيقة 3
جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان
Ayal Margolin/Flash90جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان

الخيمة نصبت قبل شهرين ونصف ووجودها ادى الى توتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

نشرت صحيفة النهار اللبنانية صباح اليوم مجموعة من الصور لخيمة حزب الله التي نصبها منذ شهرين ونصف على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان في مزارع شبعا بمناطق تسيطر عليها إسرائيل، وأعاد نصب هذه الخيام التوتر الى المنطقة الحدودية.  

Video poster

رغم إزالة حزب الله قبل شهر ونصف خيمة واحدة كانت نُصبت داخل الخط الأزرق في جرود بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان، لكنه أبقى على الخيمة الأخرى شمال الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة.ويعتبر "الخط الأزرق حدود وضعتها الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، ويشار إلى أن طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل يبلغ 87 كيلومترا. 

وتطرق تقرير أمني اسرائيل للقناة الإسرائيلية "13" اليوم الى تزايد احتمال للتصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية ، وقال إن "حزب الله يسمح لنفسه بخوض العديد من المخاطر على طول الحدود، ومن بين الأمور الأخرى كان نصب الخيمة والتي أقيمت على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ شهرين ونصف. وكما شهدنا في عام 2006 مع اندلاع حرب لبنان الثانية، أيضا حين لا نكون معنيين بذلك- تدهور الأوضاع وصراع من هذا القبيل سريع الحدوث".   

https://twitter.com/i/web/status/1689197946972119040

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق