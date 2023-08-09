منفذ الهجوم مطلوب لقوات الأمن على خلفية نشاطه في حركة الجهاد الإسلامي تمكن من التسلل قبل ساعات من الهجوم، إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال فتحة في سياج خط التماس

كشف موقع هيئة البث الرسمية، الأربعاء، عن أن منفذ الهجوم وسط تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي تسلل إلى إسرائيل عبر فتحة في السياج، وفق ما أفادت به المؤسسة الأمنية التي أنهت تحقيقًا أوليًا ركز بالأساس على مسألة كيفية تمكن الفلسطيني الذي قتل حارس الأمن حين أمير في عملية إطلاق نار في تل أبيب من الانتقال من منطقة جنين إلى المدينة.

وأشار التحقيق إلى أن منفذ الهجوم الدامي كمال محمود كمال أبو بكر (22 عاما) وهو مطلوب لقوات الأمن أصلا على خلفية نشاطه في حركة الجهاد الإسلامي تمكن من التسلل قبل ساعات من الهجوم، إلى الأراضي الإسرائيلية، من خلال فتحة في سياج خط التماس، بالقرب من قرية رمانة جنوب جنين، وهي مسقط رأس الفلسطيني قبل أن ينتقل إلى مخيم جنين قبل ثلاث سنوات.