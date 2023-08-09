إسرائيل: نتنياهو يقول إن الأموال المجمدة للمدن العربية "ستصل إلى وجهتها"

نتنياهو:"هذه هي مطالبي من جميع الوزارات الحكومية، وسيتم ذلك بعد تفتيش يضمن أن الأموال ستصل بالفعل إلى وجهتها، للمواطنين العرب في إسرائيل"

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "الأموال المخصصة للبلدات العربية ستصل إلى وجهتها الصحيحة، للمواطنين العرب في إسرائيل وليس إلى أي مكان آخر"وقال نتنياهو: "المواطنون العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه كل مواطن، وأنا ملتزم بذلك"وتابع"هذه هي مطالبي من جميع الوزارات الحكومية، وسيتم ذلك بعد تفتيش يضمن أن الأموال ستصل بالفعل إلى وجهتها، للمواطنين العرب في إسرائيل" بعد أن قام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتجميدها.

وأضاف نتنياهو"سياسة رئيس الوزراء نتنياهو هي تمكين التنمية والرفاهية لجميع المواطنين الإسرائيليين، عربًا ويهودًا على حد سواء، والدليل على ذلك أن الحكومات التي يقودها نتنياهو استثمرت في المواطنين العرب في إسرائيل أكثر من جميع الحكومات الإسرائيلية مجتمعة ".

وكان تقرير لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" قد أفاد بتجميد الأموال المخصصة للبلدات العربية عندما نشرت رسالة من وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى نظيره في المالية بتسلئيل سموتريتش، تحثه على الإفراج عن 54 مليون دولار من الأموال المخصصة للسلطات العربية في إسرائيل و 26.8 مليون دولار أخرى للتنمية الاقتصادية.

حيث قال سموتريتش إن "بعض أموال الميزانية المخصصة للمجالس المحلية العربية كانت بمثابة ربح سياسي من قبل الحكومة السابقة والذي قد ينتهي به المطاف في أيدي مجرمين وإرهابيين".

وفي السياق مددت الحكومة الإسرائيلية خطة خمسية بقيمة 564 مليون دولار، في شهر مايو / أيار المنصرم، تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس الشرقية، بما في ذلك برامج لمساعدة الفلسطينيين على الاندماج في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد قال، صباح الثلاثاء، إنه قد نسّق مع رئيس الوزراء موقفه بخصوص قراره تجميد الميزانيات المخصصة للتعليم العالي للسكان العرب في القدس الشرقية، مدعيا أن نتنياهو يدعم قراره، وفق النشر في واينت.

وأضاف سموتريتش أنه التقى نتنياهو أمس، وقال "أنا أنسق في هذا الأمر مع رئيس الوزراء. التقيت به وهو يؤيد هذا الموقف. شرحت له الأمر وحصلت على موافقته. نحن لا نريد أن يذهب الطلاب العرب إلى (جامعة) بير زيت (في رام الله)، ولكن ما سيحدث بدلاً من ذلك هو أننا سنحصل على "بير زيت" (معقل القومية الفلسطينية) داخل الجامعة العبرية".