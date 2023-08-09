الأسد: "الضربات الإسرائيلية ستستمر طالما أن إسرائيل هي عدو"

نادرا ما يعلق مسؤولو الأمن الإسرائيليون على مثل هذه الضربات على الرغم من أن إسرائيل تؤكد أنها لن تسمح للميليشيات التي تعمل بالوكالة لإيران بالانتشار شمال حدودها

قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأربعاء إن الضربات الإسرائيلية المزعومة على أهداف في سوريا كانت "بذريعة الوجود الإيراني" وستستمر "طالما أن إسرائيل هي عدو".

وقال الأسد لشبكة سكاي نيوز "الضربات الإسرائيلية على سوريا موجهة ضد الجيش السوري بحجة الوجود الإيراني". "ستستمر الهجمات طالما أن إسرائيل عدو".

خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية في سوريا، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على أراضيها، واستهدفت بشكل أساسي الميليشيات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله، وكذلك مواقع الجيش السوري. ونادرًا ما يعلق مسؤولو الأمن الإسرائيليون على مثل هذه الضربات، على الرغم من أن إسرائيل تؤكد أنها لن تسمح للميليشيات التي تعمل بالوكالة لإيران بالانتشار شمال حدودها.

كما قلل الأسد من التوقعات بعلاقات أوثق مع تركيا والعالم العربي الأوسع، في أول مقابلة تلفزيونية للرئيس منذ عودة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية في مايو. وأضاف أن لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لا يعقد بسبب الخلاف حول انسحاب القوات التركية من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا.

وقال الأسد "هدفنا انسحاب (تركيا) من الأراضي السورية، بينما هدف أردوغان إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال التركي في سوريا". لذلك لا يمكن أن يتم اللقاء بشروط أردوغان".

كان الزعيم السوري معزولا على نطاق واسع بسبب قمعه للمظاهرات التي اندلعت ضده في عام 2011، لكن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير / شباط دفع نحو استئناف العلاقات مع أنقرة والعالم العربي.