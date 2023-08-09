لبنان: قتيلان في اشتباكات بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله

حزب الله:" "بعد انقلابها تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها"

أفاد مصدران أمنيان أن شخصين قتلا، اليوم الأربعاء، في "اشتباكات بين عناصر حزب الله اللبناني وسكان الكحالة الجبلية وسط البلاد اندلعت بعد أن حاصر السكان شاحنة تابعة للحزب انقلبت وهي محملة بالأسلحة" وقال أحد المصدرين إن "الشاحنة مملوكة لحزب الله وإن أحد القتلى عضو في حزب الله والثاني من سكان البلدة"

في ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الشاحنة انقلبت "بسبب الحمولة الزائدة"، مشيرة إلى حدوث حالة من التوتر بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة، من جانبه، قال مصدر إن "الجيش اللبناني طوق الشاحنة التي لم يعرف محتواها"

وفي السياق أصدر حزب الله اللبناني بياناً أوضح فيه ما جرى، وقال أنه "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة"وتابع "بعد انقلابها تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث قاموا برمي الحجارة ثم باطلاق النار مما أسفر عن ‏إصابة أحد الأشخاص المسؤول عن حماية الشاحنة وتم نقله إلى المستشفى ‏حيث توفي لاحقا"