مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال عملية ليلية قرب نابلس

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن تقارير فلسطينية أن المقاتل الفلسطيني كان عضوا في كتائب شهداء الأقصى وقتل بالرصاص بعد إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي

أفادت الأنباء الخميس، أن القوات الإسرائيلية قتلت ليلا ناشطا فلسطينيا خلال عملية عسكرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن تقارير فلسطينية أن المقاتل الفلسطيني كان عضوا في كتائب شهداء الأقصى وقتل بالرصاص بعد إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بنشاط خلال الليل. AP Photo/Majdi Mohammed نشطاء فلسطينيون ملثمون من كتائب شهداء الأقصى في مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب أمير أحمد محمد خليفة (٢٧ عاما)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة زواتا غرب نابلس.