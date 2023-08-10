مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال عملية ليلية قرب نابلس
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن تقارير فلسطينية أن المقاتل الفلسطيني كان عضوا في كتائب شهداء الأقصى وقتل بالرصاص بعد إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي
أفادت الأنباء الخميس، أن القوات الإسرائيلية قتلت ليلا ناشطا فلسطينيا خلال عملية عسكرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن تقارير فلسطينية أن المقاتل الفلسطيني كان عضوا في كتائب شهداء الأقصى وقتل بالرصاص بعد إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بنشاط خلال الليل.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب أمير أحمد محمد خليفة (٢٧ عاما)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة زواتا غرب نابلس.
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