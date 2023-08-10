الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية نوعية في أريحا لمنع عملية عدائية في إسرائيل

أفيد أن القوة الإسرائيلية دخلت أريحا حيث اعتقل أفرادها مطلوباً فلسطينيا للاشتباه في نيته تنفيذ هجوم في إسرائيل

سمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية بالكشف صباح اليوم الخميس، عن نجاح قوة مؤلفة من مقاتلي الوحدة 33 (جدعون) بإحباط هجوم في عمق مدينة أريحات، كان مقررا تنفيذه ضد أهداف مدنية في إسرائيل.

وأفيد أن القوة الإسرائيلية دخلت أريحا حيث اعتقل أفرادها مطلوباً فلسطينيا للاشتباه في نيته تنفيذ هجوم في إسرائيل.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي أن جنود الوحدة 33 (جدعون) في لاهاف 433، بالتعاون مع الأمن العام والجيش الإسرائيلي، أحبطوا هجومًا قبل أسبوع واعتقلوا مشتبهًا يبلغ من العمر 21 عامًا في أريحا للاشتباه في نيته تنفيذ هجوم في إسرائيل. واعتقل المقاتلون المطلوب في منزله مع مشتبه بهم آخرين.

تعرض المقاتلون الإسرائيليون لإطلاق النار خلال العملية النوعية ولم يبلغ عن إصابات.

يواصل الجيش الإسرائيلي عمله الميداني والمخابراتي لمنع عمليات عدائية تستهدف العمق الإسرائيلي، في إزاء عمليات فلسطينية تخرج إلى حيز التنفيذ في مواقع مختلفة كان آخرها إطلاق النار على حارس أمن في بلدية تل أبيب تواجه مع منفذ العملية وجها لوجه ومنع بجسده نتائج كارثية أكبر بكثير.