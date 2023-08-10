التوترات الحدودية بين إسرائيل ولبنان تنتقل إلى قاعات الأمم المتحدة

من المقرر أن يقوم وفد لبناني برئاسة وزير خارجيته بزيارة نيويورك قبيل المداولات المقبلة بشأن تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة المسؤولة عن المنطقة

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" يوم الخميس أن وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين سيغادر إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة لعقد اجتماعات في مقر الأمم المتحدة بشأن التوتر الحالي المتصاعد على طول الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.

وفقًا للتقرير، تعتزم شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الخارجية الإسرائيلية وقواتها المسلحة الدخول في محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة وسفراء أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى التأثير على تمديد ولاية اليونيفيل، التي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية الشهر.

بالتزامن مع ذلك، من المقرر أن يقوم وفد لبناني برئاسة وزير خارجيته بزيارة نيويورك. وتأتي هذه الزيارة قبيل المداولات المقبلة بشأن تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة المسؤولة عن المنطقة.

ومن المقرر أن تتم المباحثات بين الوفدين وسط التوترات الحدودية والمسائل المستمرة المتعلقة بخيام حزب الله التي أقيمت على الجانب الإسرائيلي من "الخط الأزرق" الذي يفصل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

الخط الأزرق هو خط الانسحاب الفاصل بين لبنان وإسرائيل، أعلنت عنه الأمم المتحدة عام 2000، بعد حرب بين البلدين. تتمركز اليونيفيل كقوة حفظ سلام للإشراف على الوضع.

تصاعدت التوترات على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة، أبرزها وجود خيام مؤقتة لحزب الله وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه دوريات للجيش الإسرائيلي حتى الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وسط التصعيد، حذر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت حزب الله وزعيمه حسن نصر الله يوم الثلاثاء من أن إسرائيل "لن تتردد في استخدام كل قوتنا" ضد الحركة اللبنانية المسلحة.