السلطة الفلسطينية: أبو مازن يقيل 12 محافظا دفعة واحدة بذريعة التقاعد المبكر

أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دفعة واحدة ثمانية محافظين وأخرجهم الى التقاعد المبكر

أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دفعة واحدة 12 محافظا وأخرجهم الى التقاعد المبكر، وفق تقارير فلسطينية الخميس. ووفقا لموقع معا، فقد أصدر الرئيس محمود عباس، الخميس، مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.

وأصدر أمرا خاصا لإقامة لجنة رئاسية تشمل شخصيات قيادية ذات صلاحيات لاختيار مرشحين للمناصب الشاغرة وتقديم التوصيات للرئيس.

وأفيد أنه تم إحالة كلا من محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح، وهي المحافظات الجنوبية.

أما في المحافظات الشمالية فتمت الإطاحة بـمحافظي جنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم والخليل، وطوباس، وأريحا والأغوار.