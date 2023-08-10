لبنان: نجاة وزير الدفاع من محاولة اغتيال استهدفت سيارته في بيروت

تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم الخميس، لإطلاق نار في منطقة الحازمية، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة

تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم الخميس، لإطلاق نار في منطقة الحازمية، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة، وقالت معلومات أولية إن الحداثة مثلت "محاولة اغتيال"، وأن سليم بخير ولم يصب في الحادث التي وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت.

وقال سليم في حديث لـ"إم تي في" إنه بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص.