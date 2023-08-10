السلطة الفلسطينية: محمد اشتية يقدم استقالة الحكومة لمحمود عباس

محمد اشتية:"بإسمي وبإسم اعضاء الحكومة الثامنة عشر التي تشرفت بتكليف وثقة فخامتكم برئاستها لأكثر من خمس سنوات"

قدم رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينة محمد اشتية، بعد ظهر اليوم الخميس، استقالة الحكومة إلى محمود عباس"بإسمي وبإسم اعضاء الحكومة الثامنة عشر التي تشرفت بتكليف وثقة فخامتكم برئاستها لأكثر من خمس سنوات" واشار اشتية إلى أن " الحكومة عملت على بذل الجهود كافة، رغم المعيقات والتحديات الكثيرة والكبيرة التي اعترضت عمل الحكومة، وعلى رأسها الاحتلال البغيض وقطعان مستوطنيه وممارساته اليومية واللحظية التي حالت وتحول دون استطاعة الحكومة من العمل على توفير الأمن والأمان والحياة الكريمة التي يطمح لها شعبنا الفلسطيني الصامد"

وأكد محمد اشتية في نس استقالة الحكومة على أن "لاحتلال عبر حكوماته وبخاصة حكومته اليمينية المتطرفه الأخيرة تمارس كل انواع الانتهاكات والاقتحامات والقرصنة لأراضي ومقدرات واموال الشعب الفلسطيني التي تساهم في معاناة الحكومة في مهامها لأداء واجباتها الدستورية تجاه شعبنا" وتابع"إلى جانب ما عانت منه الحكومة كما عانى العالم اجمع من آثار جائحة كورونا. وانخفاض دعم الاشقاء العرب عمقنا الاستراتيجي، وتقليص مساعدات دول الاتحاد الاوروبي الى ادنى نسبة عبر تاريخ انشاء السلطة الوطنية وفرض شروط جديدة قاسية على التمويل. ووقف الدعم الامريكي".

جاءت استقالة حكومة محمد اشتية بعد ساعات من اقدام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على اقالة دفعة واحدة 12 محافظا وأخرجهم الى التقاعد المبكر، وفق تقارير فلسطينية ، اليومالخميس، ووفقا لموقع "معا"، فقد أصدر الرئيس محمود عباس، الخميس، مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.

وأصدر أمرا خاصا لإقامة لجنة رئاسية تشمل شخصيات قيادية ذات صلاحيات لاختيار مرشحين للمناصب الشاغرة وتقديم التوصيات للرئيس.

وأفيد أنه تم إحالة كلا من محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح، وهي المحافظات الجنوبية.

أما في المحافظات الشمالية فتمت الإطاحة بـمحافظي جنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم والخليل، وطوباس، وأريحا والأغوار.

وكانت مصادر مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد قالت إن “عباس أجل قبول استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لما بعد لقاء القاهرة”مشيرة إلى أن "ذلك يأتي لإعطاء فرصة للفصائل الفلسطينية من أجل الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة فلسطينية متوافق عليها من قبل الجميع تضم أكاديميين وتكنوقراط"