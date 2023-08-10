إيران: أنباء عن وقوع إصابات في انفجار بمصنع للصُلب في أسفراين

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، أن انفجارا كبيرا وقع فى مجمع اسفراين الصناعى فى مقاطعة شمال خراسان بشمال إيران، وأصيب ثمانية أشخاص"

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، أن انفجارا كبيرا وقع فى مجمع اسفراين الصناعى فى مقاطعة شمال خراسان بشمال إيران، وأصيب ثمانية أشخاص"

وبحسب الوكالة قال الرئيس التنفيذي لمجمع اسفرين شمال خراسان الصناعي "حوالي الساعة 11 من اليوم الخميس، تسبب تسرب مؤقت للمياه في حدوث انفجار في قسم الصهر في مجمع الصلب" وتابع"أصيب ستة من أفراد المجمع بسبب موجة الانفجار، في ما أصيب شخص بحروق سطحية وشخص آخر بحروق خطيرة في يديه ووجهه ورقبته"