إسرائيل تلغي التأمين الصحي للاجئين من أوكرانيا وسفير كييف ينتقد حكومة نتنياهو

ا ترفض الحكومة الإسرائيلية فقط بيع تدابير الحماية الأوكرانية ضد قتل الروس لمواطنينا، ولكنها الآن توقف أيضًا المساعدات الطبية للاجئين الذين فروا إلى إسرائيل

انتقد السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيشوك بشدة، اليوم الخميس، قرار الحكومة الإسرائيلية وقف التأمين الطبي للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، وقال في رسالته "نشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق شديد من قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإلغاء التأمين الصحي للاجئين من أوكرانيا"وتابع"لا ترفض الحكومة الإسرائيلية فقط بيع تدابير الحماية الأوكرانية ضد قتل الروس لمواطنينا، ولكنها الآن توقف أيضًا المساعدات الطبية للاجئين الذين فروا إلى إسرائيل".

ودعا السفير الأوكراني الحكومة الإسرائيلية إلى عدم إدارة ظهرها لـ "عمل إنساني" لصحة اللاجئين الأوكرانيين، وطالب وزير المالية بيتساليل سموتريتش بالتراجع عن قراره من أجل توفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلي قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن "اللاجئين الذين قدموا إلى إسرائيل من أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا قبل حوالي عام ونصف لن يكونوا مؤهلين لتلقي الخدمات الصحية، لأن تأمينهم الطبي قد انتهى. لم تقم وزارة المالية بتمديد صلاحية التأمين الطبي في الوقت الحالي، مما أدى إلى التخلف عن السداد"

وأعربت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أسفها "للأسف، لم تمدد الحكومة ميزانية التأمين الصحي ونطالب وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء بحل المشكلة على الفور".

في الوقت نفسه، قرر عدد من المستشفيات تقديم الرعاية الطبية للاجئين الأوكرانيين حتى بدون تمويل، وقال الحاخام الأكبر لأوكرانيا موشيه روفين أسمان"هذا حدث إنساني من الدرجة الأولى، يجب على دولة إسرائيل تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين من الحرب في أوكرانيا، الذين بقوا في البلاد. لا يوجد شيء أكثر ضرورة وأخلاقية من هذا".