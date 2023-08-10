تقرير: هل سيفشل لبيد اتفاق التطبيع مع السعودية؟

بحسب تقرير نشرته القناة 13الاسرائيلية مساء اليوم (الخميس)، تحدث زعيم المعارضة يائير لابيد مع وفد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين وأشار إلى احتمال تطبيع العلاقات مع السعودية من خلال الوساطة الأمريكية، مع التركيز على قضية تخصيب اليورانيوم. وكجزء من الخطوط العريضة للاتفاقية، ستتلقى الرياض أيضًا مساعدة في المجال النووي المدني، وهو الأمر الذي أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم بشأنه.

وحذر لبيد: "سأعارض أي اتفاق يتضمن تخصيب اليورانيوم في السعودية، هذه الاتفاقية تهدد أمن إسرائيل والمنطقة، ويحظر منح السعودية كامل دائرة تخصيب اليورانيوم".

قد تلحق كلمات رئيس المعارضة لابيد الضرر بدعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين للاتفاقية الناشئة، وبدون أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، لن يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من تمريرها.

جدير بالذكر، أن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين جاءت بعد أن التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل نحو أسبوعين في جدة مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، من أجل تسريع المحادثات.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون أميركيون إن بايدن لم يقرر بعد الثمن الذي يرغب في دفعه، حيث أن هدف الرئيس هو إبقاء الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط، من أجل عزل روسيا وإحباط جهود الصين. لكسب موطئ قدم في المنطقة، وذلك في ظل نهج الرياض وبكين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المفاوضات بين الدول هي التنازلات التي سيتعين على إسرائيل تقديمها للفلسطينيين مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية.