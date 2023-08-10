غالانت:"الميليشيات الخاصة ليس لها مكان في إسرائيل". وأضاف غالانت: "إن إنشاء هيئة أمنية جديدة سيسبب مشاكل حقيقية".

انتقد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، في رسالة بعث بها يوم الخميس خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتشكيل حرس وطني، بحسب ما أفادت به القناة الإسرائيلية(12)حيث قال في رسالته لابن غفير"الميليشيات الخاصة ليس لها مكان في إسرائيل". وأضاف غالانت: "إن إنشاء هيئة أمنية جديدة سيسبب مشاكل حقيقية".

وكان إيتامار بن غفير قد حصل على موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "حرسه الوطني" في أوائل أبريل/نيسان المنصرم مقابل دعمه لتعليق مؤقت على خطة الإصلاح القضائي.

ورفض بن غفير انتقادات غالانت، وقال له "التركيز على مشاكل وزارته" يسعى بن غفير إلى إنشاء حرس وطني متطوع يتم نشره في أوقات الاضطرابات العرقية، مثل أعمال الشغب اليهودية العربية في مايو/ايار من عام 2021 التي وقعت في بعض المدن الإسرائيلية، وسط التصعيد مع حركة حماس في القطاع من غزة، هذا الإجراء ، الذي من المتوقع أن يتكلف مليار شاقلل، تعرض لانتقادات شديدة من قبل العديد من أعضاء المعارضة.