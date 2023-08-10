إسرائيل: المناهضون لخطة الإصلاح القضائي يتظاهرون أمام منازل نواب الكنيست ووزراء الحكومة

قال أحد المتظاهرين لـ i24NEWS: "كانت الفكرة هي التوجه إلى النواب الذين يمكنهم في وقت أو آخر وضع حد لهذه الحكومة أو عرقلة الإصلاح"

نزل المتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي إلى طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال ساعات الذروة، مساء اليوم الخميس، وأغلقوه أمام حركة السير، مما تسبب في توقف حركة المرور، كما تجمعوا أمام منازل أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة.

و قال أحد المتظاهرين لـ i24NEWS: "كانت الفكرة هي التوجه إلى النواب الذين يمكنهم في وقت أو آخر وضع حد لهذه الحكومة أو عرقلة الإصلاح"وتابع"هناك الكثير من الضغط على ديختر (وزير الزراعة والتنمية الريفية) في عسقلان، وعلى غالانت الذي يعيش في موشاف شمال إسرائيل، وعلى إدلشتاين (عضو الكنيست) وغامليل (وزير المخابرات) الذين ما زالوا قادرين على تحقيق الأمور" مضيفا أن "الهدف هو الاستمرار في الدفع".

وقال المتظاهر لـ i24NEWS: "هذه المظاهرات هي استمرار لتلك التي جرت أمس الأربعاء في رعنانا، وقد نظمت مسيرة ضد درس التوراة في الهواء الطلق الذي أدلى به حاخام أدلى بتصريحات معادية للمثليين". واختتم حديثه قائلاً: "زرت اليوم منزل أمير أوحانا، رئيس الكنيست في تل أبيب، وكان أحد الشعارات التي رُددت أنه لن يكون أبًا من دون المحكمة العليا".

منذ الإعلان عن المشروع المتنازع عليه في يناير/كانون الثاني المنصرم، يتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص كل أسبوع في جميع أنحاء البلاد..