مقتل فلسطيني واصابة 4 جراء اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم

قتل شاب وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم. بعد اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن. وأفادت مصادر طبية عن مقتل الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الجيش في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

وذكرت المصادر أن الشاب وصل إلى مستشفى االحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الجيش الإسرائيلي قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأعلن مسلحون من لواء طولكرم أنهم ألقوا عبوات ناسفة وأطلقوا النار على القوات المنتشرة في المخيم ومحيطه وانتشر بعضهم فوق أسطح المنازل.