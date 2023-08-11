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عباس وهنية يتوافقان على تشكيل "لجنة متابعة فصائلية"

i24NEWS

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تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 11 يناير 2019 (يسار) الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية يومض بادرة النصر مع وصوله لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة في 2 أكتوبر ، 2017.
SAID KHATIB, STEPHANIE KEITH / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICAتُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 11 يناير 2019 (يسار) الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية يومض بادرة النصر مع وصوله لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة في 2 أكتوبر ، 2017.

"جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات"

تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

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وجاء الاتصال استكمالاً لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين في مصر، الشهر المنصرم، بدعوة الرئيس محمود عباس، وكذلك استكمالا للاتفاق الذي تم بتشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت حركة حماس في البيان: "أجرى إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس، وذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الأمناء العامين الذي عُقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية".

وأضافت: "جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات، وحتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم"(لم يحدد موعده).

وثمن الطرفان، في ذات البيان، الجهود التي بذلت فلسطينيا ولبنانيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والدعوة لعودة الأهالي إلى المخيم، ومواصلة لجنة التحقيق عملها، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني، ومعالجة الأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث.

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