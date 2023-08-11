وأظهر الاستطلاع أن تحالف حزبي الصهيونية الدينية والبيت اليهودي في حزب واحد قد يحصل على 6 مقاعد

كشف استطلاع إسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف"صباح الجمعة، أن تحالف حزبي الصهيونية الدينية والبيت اليهودي في حزب واحد قد يحصل على 6 مقاعد. ويظهر الاستطلاع أيضًا أنه بعد مثل هذا الاتحاد، تزداد قوة الليكود بمقعد واحد ويخسر حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس مقعدًا - وبالتالي تقلص الفجوة بينهما إلى مقعد واحد فقط، مقارنة بـ 3 مقاعد في الاستطلاع السابق.

بشكل عام، عززت أحزاب الائتلاف تفويضها إلى 54 مقعد، بينما حصلت كتلة أحزاب المعارضة على أغلبية 66 مقعدًا.

ورداً على سؤال: بعد الدمج بين حزبي الصهيونية الدينية والبيت اليهودي في حزب واحد، إذا أجريت انتخابات جديدة اليوم، لمن ستصوت؟ - كانت الإجابات كالتالي:

يحصل الليكود على 28 مقعدا، كما يحصل حزب "شاس" المتدين على 9 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" المتدين أيضا على 7 مقاعد و"عوتسماة يهوديت" بقيادة بن غفير على 5رمقاعد وتحالف حزبي الصهيونية الدينية والبيت اليهودي 6 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 29 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 16 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، و6 مقاعد لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد مثلها للجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير. فيما يفشل حزبي "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.

كما فحص استطلاع "معاريف" سيناريوهات تشكيل حزب "احتجاج" يقوده المنظمون لتظاهرات ضد الحكومة وخطتها القضائية. وبحسب الاستطلاع، بحصل حزب "الاحتجاج" على 11 مقعدًا، معظمهم من ناخبي معسكر الدولة ويش عتيد. في مثل هذا السيناريو ، تحصل المعارضة الحالية بأغلبية 68 مقابل 52 مقعدًا للائتلاف.