الشاباك يحبط محاولة تجسس إيرانية في إسرائيل

من بين الوسائل التي حصل عليها، من بين أشياء أخرى، صندوق مناديل مخصص للتخلص من معدات التصوير والهواتف وأجهزة الشحن المحمولة والأموال

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ظهر اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تجسس إيرانية في إسرائيل، حيث تم اعتقال يهودي من إيران الليلة للتحقيق معه في إسرائيل، واعترف بأنه تلقى تكليفات من قوات الأمن الإيرانية.

وكان لليهودي أقارب في إسرائيل، ولدى وصوله إلى إسرائيل، تم اعتقاله واستجوابه من قبل محققي الشاباك - واعترف بأنه وصل لغرض تنفيذ مهام، بما في ذلك جمع المعلومات والتصوير السري لصالح مسؤولي الأمن الإيرانيين. وبحسب الشاباك، التقى اليهودي قبل وصوله إلى إسرائيل بمسؤولين أمنيين إيرانيين، وتم إطلاعه وتلقيه الوسائل اللازمة لإنجاز مهامه.

ومن بين الوسائل التي حصل عليها، من بين أشياء أخرى، صندوق مناديل مخصص للتخلص من معدات التصوير والهواتف وأجهزة الشحن المحمولة والأموال. ويقدر الشاباك أن هذه الإجراءات تم نقلها إليه من أجل تنفيذ عمليات تجسس سرية على أهداف في إسرائيل. "وأثناء وصوله إلى إسرائيل ، طُلب منه جمع معلومات حول العناوين في إسرائيل، والتي كان من المفترض أن يتلقاها من هاتفه الإيراني ".