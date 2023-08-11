سوريا: مقتل 26 جنديا في هجوم لتنظيم "داعش" على حافلة عسكرية شرق البلاد

أفاد المرصد عن "استهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية"، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث "نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل 26 جندياً على الأقل في حصيلة جديدة لهجوم شنّه تنظيم "داعش" على حافلة عسكرية في شرق سوريا أمس الخميس، عندما نصوبا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

ونقل الاعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري أن "مجموعة إرهابية" استهدفت الحافلة، ما أدى إلى "استشهاد وجرح عدد من العسكريين"، من دون تحديد عددهم.

وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل للتنظيم ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ مطلع الشهر الحالي، و"الأكثر دموية" بينها، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 26 جندياً، وفق المرصد، الذي كان أفاد سابقاً عن مقتل 23. وتسبب الهجوم أيضاً بإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة بعضهم في حالة خطرة.وكان المرصد أفاد سابقاً عن فقدان العشرات كانوا على متن حافلات أخرى، وتبين أنهم وصلوا إلى مناطق آمنة.

وشهدت بادية ريف دير الزور الشرقي صباح الجمعة استنفاراً لقوات النظام ومجموعات مقاتلة موالية لطهران، تنشط في المنطقة التي تعد من بين مناطق نفوذها، وفق المرصد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأحد المنصرم، عن مقتل القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أسامة المهاجر، في سوريا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن "غارة جوية في المنطقة الشرقية من سوريا أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر وأن المؤشرات الأولية تظهر عدم سقوط قتلى في صفوف المدنيين في الغارة".