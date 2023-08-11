قائد سلاح الجو الإسرائيلي: رفض خدمة جنود الاحتياط "ضرر خطير متزايد"

قائد سلاح الجو الإسرائيلي"لدينا مهمة أمنية على أكتافنا، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها البعض منكم، أتوقع أن تستمروا في القدوم".

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار خلال اجتماع مع جنود الاحتياط المتمردين في تل ابيب، اليوم الجمعة من أن "الجيش الإسرائيلي مستعد دائمًا للحرب، لكن الضرر الذي لحق بالسلاح الجوي بسبب استقالة جنود الاحتياط احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي يتزايد بشكل خطير".

وأشار تومر بار إلى أنه" في الوقت الحالي، يحتفظ الجيش الإسرائيلي بكفاءته، لكن هناك ضرر لحق بالسلاح الجوي والتشكيلات الأخرى. كما يبدو أن الأضرار التي لحقت بالسلاح الجوي هي نتيجة الأزمة الحالية" وتابع تومر بار: "لدينا مهمة أمنية على أكتافنا، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها البعض منكم، أتوقع أن تستمروا في القدوم". وبحسب قوله "من المستحيل معرفة ما سيحدث في غضون شهر" وقال "التحدي سيأتي مع استئناف التدريب على نطاق واسع".