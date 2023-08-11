وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيناقش في واشنطن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تطبيع العلاقات مع السعودية

"ديرمر سيناقش الجهود الدبلوماسية لواشنطن للتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية تشمل اعتراف الرياض بإسرائيل"

سيرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن الأسبوع الوشيك لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، وبحسب ما أورده موقع"والا" الإخباري الإسرائيلي، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار إن "ديرمر سيناقش الجهود الدبلوماسية لواشنطن للتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية تشمل اعتراف الرياض بإسرائيل"

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "المملكة العربية السعودية وافقت على الخطوط العريضة لاتفاق للاعتراف بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أمريكية ومساعدة نووية مدنية" وأضافت أن "المسؤولين الأمريكيين كانوا متفائلين بحذر من أنه في غضون العام المقبل، يمكن أن يتوصلوا إلى تفاصيل أدق لما يمكن أن يكون أهم اتفاق سلام في الشرق الأوسط منذ جيل".

لكن واشنطن سرعان ما نفت التقرير، حيث قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي إنه "ترك انطباعًا بأن المناقشات أكثر تقدمًا مما هي عليه بالفعل"، لكن بينما لم يكن هناك "إطار عمل أو مبادئ متفق عليها" ، قال إنه لا يزال هناك "التزام بمواصلة المحادثات" من الجانب الأمريكي.

وجاء التقرير في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين رددا فيها التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية

وكان ديرمر في آخر زيارة لواشنطن في يونيو/حزيران المنصرم، حيث ناقش خلالها مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تهديد إيران - التي أقامت التي السعودية علاقات معها مؤخرًا - ووكلائها.