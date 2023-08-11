مصادر: إيران أبطأت تخصيب اليورانيوم خلال الأسابيع الماضية للتهدئة مع واشنطن

أكدت الصحيفة أن هذا القرار قد يهدئ التوترات بين طهران وواشنطن، بل ويسمح باستئناف المحادثات بين الدول بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة تخصيب اليورانيوم وقللت من مخزونها. وبحسب الصحيفة ، فإنه "يورانيوم مخصب إلى مستوى عالٍ يقترب من مستوى تطوير سلاح نووي".

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار قد يهدئ التوترات بين طهران وواشنطن، بل ويسمح باستئناف المحادثات بين الدول بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياف كشف تقارير اعلامية، أن "إيران والولايات المتحدة الأمريكية على وشك توقيع اتفاق نووي جديد، وأن لقاء جرى بين مسؤولين من البلدين ، لوضع اللمسات الأخيرة"

وكان وسيط الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا، قد التقى مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تناقش واشنطن وطهران اتفاقيات جديدة من شأنها أن تحد من القدرات النووية للأخيرة.

“أحياء الصفقة الإيرانية” ليس تشجيعا من أي شخص في إدارة بايدن. كما أن خصوم بايدن السياسيين ، الذين لم يعجبهم أبدًا خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) ، لن يكملوا إنجازاته في السياسة الخارجية. ولكن ينبغي لأي شخص يشعر بالقلق إزاء احتمالات الانتشار النووي والصراع في الشرق الأوسط أن يسعد بالأحداث الأخيرة.

وبحسب ما ورد ستحد الترتيبات أيضًا من مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني عند 60 في المئة وتبطئ العقوبات الأمريكية الجديدة. يقال إن "إيران ستمنع وكلائها من مهاجمة المتعاقدين الأمريكيين في سوريا والعراق، وستعيد بعض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستمتنع عن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا"