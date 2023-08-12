مصر: اكتشاف حوت عاش قبل 41 مليون سنة

أكد عالم الحفريات المصري هشام سلام، قائد الفريق البحثي، أن "هذا الحوت الجديد ينتمي إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات Basilosauridae،

كشفت جامعة المنصورة في مصر عن اكتشاف نوع غريب من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة في البلاد، وقالت الجامعة إن "هذا الحوت يعد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، والتي تطورت فيما بعد".

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وفي هذا السياق، قال رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف يوسف خاطر، إن "فريقاً بحثياً بقيادة علماء مصريين بالجامعة تمكنوا من تسجيل اكتشاف جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة".

وأكد يوسف خاطر، أن "الفريق وثق هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نشرت الخميس في دورية كوميونيكيشن بيولوجي Communications Biology، الصادرة عن مؤسسة نيتشر Nature العالمية، وهي إحدى أبرز الدوريات العلمية في العالم".

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بدوره، أكد عالم الحفريات المصري هشام سلام، قائد الفريق البحثي، أن "هذا الحوت الجديد ينتمي إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات Basilosauridae، وهي مجموعة من أسلاف الحيتان المنقرضة التي تمثل أول مراحل المعيشة الكاملة للحيتان في الماء، بعد انتقال أسلافها من اليابسة إلى الماء".

وأضاف سلام قائلاً: "رغم أن هذه المجموعة من أسلاف الحيتان كانت قد طورت خصائص تشبه الأسماك، مثل تحول الطرف الأمامي إلى زعانف واستطالة الفقرات ونمو زعنفة الذيل، إلا أنها كانت تمتلك أطرافاً خلفية يمكن رؤيتها بما يكفي لتسميتها "أرجل"، والتي لم تكن تستخدم في المشي إطلاقاً لضآلة حجمها".

من جهته، أوضح عضو الفريق العلمي، عبدالله جوهر، أن "هذا الحوت كان يعيش في المنطقة وقتما كان قطاع كبير من الأراضي المصرية مغطى ببحر شاسع يعرف بـ"بحر تيثيس"، حيث عاشت حيوانات بحرية قديمة من بينها أسلاف الحيتان التي تعيش اليوم".

وتابع أنه "تبين من الدراسة التشريحية المفصلة لحفريات الحوت أنه يختلف تماماً عن كل أقرانه من الحيتان المعروفة من قبل، إذ إنه يمتلك نمطاً فريداً من الأسنان، مكّنه من اكتشاف موائل مختلفة".