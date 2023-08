مصر: اكتشاف حوت عاش قبل 41 مليون سنة

كشفت جامعة المنصورة في مصر عن اكتشاف نوع غريب من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة في البلاد، وقالت الجامعة إن "هذا الحوت يعد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، والتي تطورت فيما بعد".

