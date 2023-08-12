قمة ثلاثية تجمع بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية الأحد

قال اللوح، إن "الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا في زيارة رسمية تلبية لدعوة السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية".

أكد سفير السلطة الفلسطينية لدى مصر، دياب اللوح، اليوم السبت، أن قمة ثلاثية بين ومصر والأردن وفلسطين ستنعقد غدا في مدينة العلمين المصرية، وقال اللوح، إن "الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية".

وأضاف اللوح، في بيان وزع على الصحافيين، أن القمة تستهدف "التشاور تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصل إلى العاصمة الأردن عمان، الثلاثاء الماضي، في زيارة "غير معلنة"، إلتقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حسب وكالة "عمون" الأردنية.

بأتي هذا في وقت تلقى فيه محمود عباس، الخميس المنصرم، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الأمناء العامين الذي عُقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية.