وشغل الجنرال احتياط جيورا روم عددا كبير من المناصب العسكرية الهامة من ابرزها قائد القاعدة الجوية "تل نوف"

توفي الليلة الجنرال احتياط، الطيار العسكري جيورا روم عن جيل 78 عاما، بعد صراع مع المرض، ويعتبر روم أحد كبار الطيارين العسكريين الإسرائيليين وكان له دور فعال في حرب الأيام الستة عام 1967، الا أنه وقع في أسر المصريين خلال حرب الاستنزاف وإطلق سراحه في إطار صفقة.

Moshe Shai/Flash90 ارشيف: جيورا روم ، النائب السابق لقائد سلاح الجو الإسرائيلي (IAF) ، يقف لالتقاط صورة في 27 أغسطس ، 2008

التحق روم في صفوف الجيش الإسرائيلي عام 1962، وشارك في حرب الأيام الستة عام 1967، حيث أسقط طائرتين حربيتين لسلاح الجو المصري من طراز "ميج 21" وذلك خلال مشاركته في عملية "موكد" وهذه العملية كانت الضربة الجوية الاستباقية الافتتاحية التي قامت بها إسرائيل بداية حرب 1967، والتي في كثير من الأحيان يشار اليها باسم "ضربة سيناء الجوية" لاستهدافها بشكل أساسي المطارات في شبه جزيرة سيناء.

طائرة روم اصيبت بنيران صواريخ مضادة للطائرات والذي أدى الى اصابته ايضا، الا انه رغم اصابته سارع عائدا الى السرب الجوي الحربي، وأسقط خلال الحرب خمسة طائرات.

ووقع روم خلال حرب الاستنزاف في الأسر المصري ونقل الى الزنازين المصرية وهو مصاب، واحتجز هناك في ظروف قاسية. وبعد ثلاثة أشهر أطلق سراحه مع طيار آخر، في صفقة أعادت بها إسرائيل 70 جنديا مصريا وسوريا.

وشغل روم العديد من المناصب، حيث كان قائدا لقاعدة "تل نوف" الجوية جنوب إسرائيل، وعمل رئيسا لوحدة الأبحاث التابعة لسلاح الجو، ورئيس مقر القوات الجوية، وبعد عدم حصوله على قيادة سلاح الجو، عين ملحقا عسكريا في الولايات المتحدة وكندا بدرجة جنرال. كما شغل المدير العام للوكالة اليهودية ، والمدير العام لوزارة البنية التحتية الوطنية، سلطة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق.