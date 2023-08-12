الرئيس التركي أردوغان يطمئن الإخوان المسلمين

ارتياح في صفوف الإخوان بعد تطمينات إردوغان بعدم ترحيلهم

في تطور جديد حول القيود المفروضة على جماعة الإخوان المقيمين في تركيا بعد التقارب مع مصر، وإعلان تبادل السفراء بين البلدين، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف أي تجاوزات بحق الأخوان المسلمين بشأن عدم المساس بهم أو ترحيلهم.

(AP Photo/Raad Adayleh) المدخل الرئيسي لمكتب الإخوان المسلمين الأصلي

ساد ارتياحٌ بين عناصر التنظيم في تركيا بعد تطمينات من الرئيس التركي، وعبّر العديد من عناصر التنظيم المقيمين في تركيا، لا سيما من المصريين، عن ارتياحهم لما تمخض عنه اللقاء، بعدما عاشوا حالة من القلق الشديد، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا.

وكشف الأمين العام لـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، علي القرة داغي، عن أن إردوغان أبلغ الوفد بأنه تم تخصيص خط ساخن للاتحاد من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية حال وقوع "أي تجاوزات تطال المهاجرين"، كما طلب من وزير داخليته اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تجاوزات غير مرغوب فيها بحقهم.

وتابع على صفحته على موقع تويتر، أنه خلال الاجتماع الذي استمر لساعتين، تم طرح مواضيع تتعلق بوضع المهاجرين والأجانب والتجاوزات التي تطالهم في الفترة الأخيرة من قِبل بعض أفراد الشرطة وموظفي الدوائر الرسمية، مضيفا أن الوفد حث الرئيس أردوغان على ضرورة سن قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية والعنصرية ومحاسبة كل من يستخدم هذه اللغة سواء من جانب الأتراك أو العرب.