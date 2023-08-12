لأول مرة في التاريخ سفير السعودية في الأردن سيكون قنصلًا غير مقيم في القدس

أول سفير سعودي يقدم أوراق اعتماده لدى السلطة الفلسطينية

قدم نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.

BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأعلنت السفارة السعودية في عمان، عن هذه الخطوة بتسليم الأوراق بحسب بيان، قالت فيه "خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة السلطلة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري.

وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية. وعقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.

ووقع الحفل في عمان وقال مكتب الرئيس الفلسطيني إن مراسم تسليم الميثاق بحضور عباس ستقام قريبا.

وأعرب الخالدي نيابة عن الرئيس محمود عباس، عن شكر السلطة الفلسطينية وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، واسنادها الدائم للقضية في المحافل الدولية كافة.