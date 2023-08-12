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مسؤولون إيرانيون كبار يلتقون بنصر الله ويتجولون بالقرب من الحدود اللبنانية

i24NEWS

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الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله
AL-MANAR TV via AFPالأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله

مسؤولون إيرانيون كبار يلتقون بنصر الله ويتجولون بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية

زار وفد من مجلس الشورى الإيراني لبنان، وتجولت قرب الحدود مع إسرائيل، نهاية الأسبوع الجاري. ترأس الوفد، الذي التقى أيضًا مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس، وحيد جلال زاده.

وذكر رئيس الوفد، خلال زيارته لقرية شيعية هناك، كلام المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي جاء فيه أن "إسرائيل يجب أن تتوقف عن الوجود" ، وأنها "لن تكون موجودة بعد 25 سنة من الآن".

وخلال الاجتماع مع ممثلين عن حزب الله، تسلم الوفد الإيراني رفات مروحية جمعت بعد إسقاط مروحية "سيعور" من قبلهم في حرب لبنان الثانية.

وفي وقت سابق ، التقى المسؤول الإيراني الفصائل الفلسطينية في السفارة الإيرانية في بيروت، وكذلك مع رئيس مجلس النواب اللبناني ومسؤولين محليين آخرين.

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