للأسبوع الـ32 على التوالي: تجدد المظاهرات في جميع أنحاء اسرائيل احتجاجًا على "التعديلات القضائية"

تجدد الاحتجاجات على خطة "الإصلاح القضائي" هذا المساء (السبت) للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي في عشرات المواقع في جميع أنحاء إسرائيل

على الرغم من أن الكنيست في عطلة، تجددت الاحتجاجات على خطة "الإصلاح القضائي" هذا المساء (السبت) للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي في عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد. المظاهرة المركزية اقيمت في شارع كابلان في تل أبيب.

وتأتي مظاهرات الليلة بعد يوم من تحذير قائد سلاح الجو اللواء تومر بار في محادثة مع العشرات من جنود الاحتياط من أن "هناك ضرر يزداد عمقا" في قوة سلاح الجو. وبحسب قوله "لدينا مسؤولية أمنية على أكتافنا. بصرف النظر عن الصعوبة التي يواجهها البعض منكم - أتوقع أن تستمروا في الخدمة. التصريحات حول عدم التجند تضر بالجيش الإسرائيلي ".

وأكد القائد الإسرائيلي أن تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.

ودعا قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى زيادة جرعة التدريبات العسكرية، وهو ما صرح به خلال لقاء مع 60 ضابطا وطيارا في قاعدة عسكرية، موضحا أن هناك ضررا حقيقيا في الجيش الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، لكن لا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر أم لا، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب في الوقت الحالي، ولكن الضرر الذي يلحق باللياقة البدنية يزداد عمقا مع مرور الوقت.

وأشار تومير بار إلى أنه يجري محادثات شخصية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية في بلاده لن تكون هي نفسها.

ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، في تل أبيب وتم أغلاق شوارع مركزية. وأدت التعديلات إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ اسرائيل، منذ أن كشف الائتلاف الحكومي، الذي يضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية، النقاب عنها في يناير/كانون الثاني.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يحد من صلاحيات القضاء ويمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.