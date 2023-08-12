حزب الله يهدد: "جاهزون لحرب جديدة"

"مواقع الاحتلال ستصبح مقابر"

تهديدات من الشمال: قال الحاج جهاد القيادي البارز في منظمة حزب الله ، اليوم (السبت)، لشبكة "المنار" الموالية للتنظيم، إن رجاله أكملوا الاستعدادات لحرب أخرى مع إسرائيل وأن "مواقع الاحتلال ستصبح مقابر".

في مقابلة قصيرة أجراها كبير المسؤولين مع شبكة التلفزيون، كان جالسًا بالزي الرسمي ووجهه غير واضح. لم يتم الكشف عن هوية الرجل خوفا من أن تحاول إسرائيل اغتياله. وأضاف "في الحرب القادمة لن يتمكن العدو الذي يدخل الأراضي اللبنانية من المغادرة. سنحول كل مواقعه العسكرية إلى مقابر".

زاد حزب الله مؤخرا من استفزازاته في إسرائيل عندما نصب خيمتين داخل الأراضي الإسرائيلية وسمح بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل في وقت سابق من هذا العام. وخلال الزيارة التي قام بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل كاني إلى لبنان، قام بجولة في المناطق الحدودية مع إسرائيل والتقى بقائد التنظيم حسن نصر الله.