نتنياهو ينتقد الولايات المتحدة:"اتفاقات لا تفكك النووي ستزود طهران وعناصر إرهابية بالأموال"

"اتفاقات لا تفكك النووي ستزود طهران وعناصر إرهابية بالأموال"

أبدت إسرائيل، مساء اليوم (السبت)، معارضتها للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران والتي أدت إلى صفقة تبادل الأسرى أمس. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "موقف إسرائيل معروف ومفاده أن هذه الترتيبات التي لا تفكك البنى التحتية النووية الإيرانية ولا توقف برنامجها النووي وتكتفي بتزويدها بالأموال التي ستذهب إلى عناصر إرهابية ترعاها إيران".

كجزء من الصفقة، ستحصل إيران على ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وستكون قادرة على استخدام الأموال لشراء الغذاء والأدوية والمعدات الإنسانية الأخرى.

هذه الصفقة هي جزء من تفاهمات أوسع فيما يتعلق بالبرنامج النووي ومنع التصعيد في المنطقة والتي تمت مناقشتها بين الولايات المتحدة وإيران من خلال عدة وسطاء، بما في ذلك سلطنة عمان.

عاد الإعلان عن صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، أمس الخميس، ملف برنامج طهران النووي للواجهة مع حديث عن اتفاق غير رسمي بين البلدين لتخفيض التصعيد بينهما بعد وصوله لنقاط حرجة مع دعم إيران العسكري لروسيا في حربها على أوكرانيا بالإضافة للتوتر في الخليج العربي وأمن حركة الملاحة فيه.