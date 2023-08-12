تقديرات إسرائلية: "محاولة اغتيال الوزير اللبناني كانت محاولة فاشلة لتهريب سلاح"

الشاحنة حزب الله التي انقلبت يوم الخميس الماضي في بلدة الكحلة المسيحية بالقرب من بيروت كانت تحتوي على سلاح إيراني

يقدر مسؤولون أمنيون في الشرق الأوسط أنه في ضوء الأحداث الماضية، فإن الشاحنة حزب الله التي انقلبت يوم الخميس الماضي في بلدة الكحلة المسيحية بالقرب من بيروت كانت تحتوي على سلاح إيراني كان من المقرر أن ينتهي بأيدي حزب الله. بحسب ما نشرت قناة كان 11 الإسرائيلية.

وفقًا لتحليل تم إجراؤه، يمكن ملاحظة أن هذا سلاح من النوع المضاد للطائرات، ويتم نقله في فضاء مدني تمامًا وبطريقة خطيرة. واضاف المسؤولون الامنيون ان الاطراف المتورطة في نقل الذخيرة هم الاطراف المتورطة في نقل الذخيرة من ايران الى حزب الله وعلى رأسها الوحدة 4400 في حزب الله والحاج فادي وهو شخصية محورية في نقل السلاح الى حزب الله عبر سوريا والذي ظهر اسمه أكثر من مرة.

وأفاد مصدران أمنيان أن شخصين قتلا، الأربعاء، في "اشتباكات بين عناصر حزب الله اللبناني وسكان الكحالة الجبلية وسط البلاد اندلعت بعد أن حاصر السكان شاحنة تابعة للحزب انقلبت وهي محملة بالأسلحة" وقال أحد المصدرين إن "الشاحنة مملوكة لحزب الله وإن أحد القتلى عضو في حزب الله والثاني من سكان البلدة"

في ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الشاحنة انقلبت "بسبب الحمولة الزائدة"، مشيرة إلى حدوث حالة من التوتر بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة، من جانبه، قال مصدر إن "الجيش اللبناني طوق الشاحنة التي لم يعرف محتواها"