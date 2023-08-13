سماع دوي انفجارات في دمشق ليلاً لم يُعرف مصدرها

لا يُعرف سبب هذه الانفجارات، وليس من المؤكد أنها جاءت نتيجة غارة جوية من النوع الذي نسبه سوريون لإسرائيل في الماضي

ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه سُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق صباح الأحد.

ولا يُعرف سبب هذه الانفجارات، وليس من المؤكد أنها جاءت نتيجة غارة جوية من النوع الذي نسبه سوريون لإسرائيل في الماضي، حيث أفادت وسائل إعلام سورية الأسبوع الماضي بضربات جوية إسرائيلية في دمشق.

وأفادت تقارير بأنه تم تفعيل المنظومة المضادة للطائرات السورية في أعقاب الهجوم، وسط تأكيد مسؤول عسكري سوري أن الطيران الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في منطقة دمشق منطلقا من هضبة الجولان.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية سورية، فقد سُمع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، دوي انفجارات في أنحاء العاصمة دمشق. كما أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن "الهجوم نفذه سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دمشق وأن الدفاع الجوي للجيش السوري قام باعتراض معظم الصواريخ"، وفق مسؤول أمني رفيع.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربة التي وقعت الليلة الماضية بالقرب من دمشق تسببت في "انفجارات عنيفة" في مستودع صواريخ تابع لميليشيات مدعومة من إيران. ووقعت أضرار لكن لم تقع إصابات.

وأضاف "من غير المعروف ما اذا كانت الانفجارات ناجمة عن ضربة صاروخية اسرائيلية ارض - ارض ام انفجار على الارض".

وفقا لسبوتينك أيضا أطلق مجهولون في وقت سابق من أمس السبت، 3 صواريخ على قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي.

وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "دوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل".

وقد تقدمت سوريا مرارًا وتكرارًا بشكاوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل، وحثتها على اتخاذ الخطوات اللازمة لردع الهجمات الإسرائيلية ومحاسبتها.

منذ عدة سنوات، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد المواقع التي يسيطر عليها النظام السوري، وكذلك ضد القوات الإيرانية وحزب الله وحلفاء دمشق والأعداء اللدودين لإسرائيل. ونادرًا ما تعلق إسرائيل على هذه الضربات على أساس كل حالة على حدة، لكنها تؤكد أنها تريد منع إيران من الحصول على موطئ قدم على أعتابها.

منذ بداية الصراع في سوريا، أرسلت طهران عسكريين، قدموا كمستشارين، لدعم الجيش السوري. وقُتل عدد منهم في غارات إسرائيلية.