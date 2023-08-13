الجيش الإسرائيلي يجري عملية مطاردة بعد محاولة إطلاق نار على نقطة عسكرية في الضفة الغربية
أفادت تقارير في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بوقوع حادث اطلاق نار انطلق من بلدة يعبد الفلسطينية شمال الضفة الغربية تجاه موقع للجيش الاسرائيلي.
أفادت تقارير في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بوقوع حادث اطلاق نار انطلق من بلدة يعبد الفلسطينية شمال الضفة الغربية تجاه موقع للجيش الاسرائيلي.
تم الكشف عن الحادث في أعقاب تعرض الموقع العسكري المتمركز بمحاذاة القرية لإطلاق النار، ما دفع القوات الإسرائيلية المتواجدة في الموقع إلى الرد بإطلاق النار.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الجيش، ولم يسفر تبادل إطلاق النار عن أي ضرر للمنشأة العسكرية.
في أعقاب إطلاق النار الأولي، كشفت التحقيقات اللاحقة التي أجراها الجيش الإسرائيلي عن العثور على أغلفة رصاص عُثر عليها بالقرب من مسجد محلي.
ودفع اكتشاف تلك العناصر القوات الإسرائيلية إلى الشروع بملاحقة المشتبه بهم المحتملين بالضلوع بحادث إطلاق النار.
يتبع.....