رئيس الموساد يكذب التقرير: لا تنسيق بين الأذرع الأمنية فيما يتعلق بالضرر بكفاءة الجيش

وفقًا للقناة 12، عمل رؤساء المؤسسات الأمنية الثلاث على التنسيق فيما بينهم بغية لجم التصعيد في حدة الأزمة التي تؤثر سلبا على منظماتهم، ولا سيما جنود الاحتياط

أفادت القناة 12 المحلية الإسرائيلية يوم الأحد أن كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين ينظرون في القيام بتحرك أحادي الجانب لاستدراك الأزمة المتصاعدة في ما يخص الاستعداد العسكري.

اتفق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز المخابرات الخارجية في الموساد، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية الشاباك، وفقا للنشر على التجمع لعرض بياناتهم عن الوضع على الجمهور بأنفسهم، متجاوزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفقًا للقناة 12، عمل رؤساء المؤسسات الأمنية الثلاثة على التنسيق فيما بينهم بغية لجم التصعيد في حدة الأزمة التي تؤثر سلبا على منظماتهم، ولا سيما جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذين رفضوا الاستجابة للخدمة كشكل من أشكال الاحتجاج على الإصلاح القضائي للحكومة.

ومع ذلك، تبرأت المنظمات الثلاث من التقرير ووصفته بأنه غير صحيح. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خال من أي أساس". وقال الموساد "إنه (التقرير) لا يعكس موقف رئيسه". وأن رئيس الشاباك "يعرض مواقفه وتوصياته في نقاشات أمنية مغلقة وأمام مستوى سياسي فقط".

وبحسب ما ورد، فإن البيانات ستصدر في أيلول/سبتمبر، هذا إذا تم إصدارها على الإطلاق، وسيتم التسيق بشأنها بين الهيئات الثلاث، لكنها لن تنشر في وقت واحد. سيتسبب الأمر بالصدمة بخصوص المخاوف الجدية التي سيعبر عنها على مستوى التداعيات العسكرية، وسنسحب ذلك أيضا على مسألة الانفصال عن سياسة نتنياهو وقيادته.

في ما عدا القلق العسكري، والذي وفقًا للقناة 12 يُزعم أنه امتد إلى درجة تستدعي الموافقة على كل خطة مع اعتبارات تتعلق بالضعف التشغيلي المتأثر برفض جنود الاحتياط الخدمة، فإنه لم يتم تحديث مجلس الوزراء الوزاري بالكامل خشية تسريب معلومات حول استعداد الجيش الإسرائيلي.

وفي نهاية الأسبوع المنصرم، قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار "هناك ضرر محدود" على الكفاءة العسكرية، لا سيما أن "التماسك قد تضرر بشكل كبير"، و "لن يكون سلاح الجو كما هو، حتى لو عاد الجميع غدًا. " ومع ذلك، خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب.

هناك قضية أخرى تلوح في الأفق وهي التغييرات في قانون التجنيد، والتي قيل إنها ستتم مناقشتها في الجلسة الشتوية للبرلمان الإسرائيلي كوعود من الائتلاف للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة. يمنح القانون الجديد طلاب مدرسة اللاهوت التوراتية إعفاءً كاملاً من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الأزمة الحالية وإلحاق أضرار جسيمة بنموذج الجيش الشعبي.