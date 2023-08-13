حاخام الرياض "الأول" يتحدث عن حياته ودوره في قلب الجالية اليهودية في المملكة العربية السعودية

التقرير يتحدث عن تجربة الحاخام يعكوف يسرائيل هرتسوغ الذي يعيش بشكل فعلي في المملكة العربية السعودية

بينما تتدحرج العناوين الرئيسية في إسرائيل للظهور بتقارير عن إحراز تقدم نحو اتفاق تطبيع بين القدس والرياض، هناك رجل واحد لا ينتظر أن يصبح السلام رسميًا.

الحاخام يعكوف يسرائيل هرتسوغ، مبعوث حاباد، يعيش بالفعل في المملكة العربية السعودية ويشاهد السكان اليهود المحليين يخرجون من الظل.

قرر هرتسوغ إنشاء أول منزل حاباد في الرياض لخدمة آلاف المغتربين اليهود الذين يعيشون هناك، ونصب نفسه الحاخام "الأول" في تاريخ المملكة الحديث.

قال الحاخام هرتسوغ لـ i24NEWS: "هناك العديد من المغتربين اليهود القادمين إلى المملكة للعمل"، موضحًا أنه من بين 75000 أمريكي يعملون هناك، هناك حوالي 1٪ يهود، ويأتي المزيد من فرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية.

في المجموع، قال "حوالي 15000 يهودي يعملون في المملكة بموجب عقود عمل مختلفة". ولما أدرك وجود هؤلاء كمركّب اجتماعي راح يسأل نفسه: "من كان يعتني طيلة الوقت باحتياجات هؤلاء الناس؟"

Fayez Nureldine / AFP الحاخام يعقوب إسرائيل هيرزوغ يقف لالتقاط صورة "سيلفي" التقطتها امرأة محجبة على هاتفها الذكي في مركز تسوق بالعاصمة السعودية الرياض

"بعد أن استقر رأيي على القيام بما أريد القيام به، وسلمت بالوضع الحالي في المملكة العربية السعودية والإسلام بشكل عام، أدركت أن الشعب اليهودي لن يواجه أي مشكلة."

أخبرنا الحاخام هرتسوغ عن الخدمات المختلفة التي يهدف إلى تقديمها كقائد روحي، مثل قيادة الصلاة واستضافة وجبات العيد، وعن القيود التي واجهها.

وقال هرتسوغ عن حظر الخمور في المملكة "بالطبع في عيد الفصح ليس لدينا نبيذ على المائدة ولكن لدينا عصير عنب". "لقد نظرنا بشكل أساسي إلى كتاب القانون السعودي الحالي، واختبرنا الماء."