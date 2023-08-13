محمود عباس يشارك في قمة ثلاثية تجمع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وكان قد وصل محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد ، إلى مدينة العلمين، وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير الموارد المائية والري

انطلقت قمة الثلاثية، اليوم الأحد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين المصرية.

وكان قد وصل محمود عباس أبو مازن، في وقت سابق من اليوم، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير الموارد المائية والري المهندس هاني سويلم، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح .

وقال سفير السلطة الفلسطينية لدى مصر، دياب اللوح في بيان صحفي، أمس السبت، إن القمة "تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية".

ويرافق الرئيس عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ, ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصل إلى العاصمة الأردن عمان، الثلاثاء الماضي، في زيارة "غير معلنة"، إلتقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حسب وكالة "عمون" الأردنية.