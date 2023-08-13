الجيش الاسرائيلي يرد بطلقات تحذيرية على القاء حزب الله زجاجة حارقة تجاه السياج الحدودي في المطله

قام ناشط في حزب الله اللبناني مساء اليوم بإلقاء زجاجة حارقة تجاه الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي في منطقة المطلة شمالي إسرائيل، وتسبب هذا في أضرار على ناقل المياه، وردت قوة للجيش الإسرائيلي تواجدت بالقرب من المكان بطلقات تحذيرية.

ويشار الى أنه لم ينشر توثيق للحادث من الجانب اللبناني، وقد استعد الجيش الإسرائيلي بالفعل على طول الحدود مع قوات معززة لمنع اي استفزازات ومضايقات من جانب حزب الله على طول الحدود. وذلك بالمقابل مع التجهيز لنقاش في الأمم المتحدة في نيويورك من المتوقع أن يقام خلال الأيام الأخيرة وسيدور حول ولاية تجديد ولاية مراقبو الأمم المتحدة- اليونيفيل، وستطالب إسرائيل من الأمم المتحدة بأن يفرض مراقبوها اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الموقع في نهاية حرب لبنان الثانية، ويتم انتهاكه خلال الأشهر الأخيرة من قبل منظمة حزب الله, ايضا ستواصل إسرائيل المطالبة بإزالة خيمة حزب الله الثانية في مزارع شبعا.

على خلفية التوتر على الحدود اللبنانية والاستفزازات المتكررة لحزب الله، بعث وزير الأمن يوآف غالانت الأسبوع الماضي رسالة الى التنظيم اللبناني من مزارع شبعا، حيث لا زالت واحدة من خيم حزب الله منصوبة. وقال :"أحذر حزب الله ونصر الله عدم القيام بأي خطأ. قمت بأخطاء في الماضي ودفعتم أثمان باهضة . ان تطور هنا لا سمح الله تصعيد أو مواجهة- سنعيد لبنان الى العصر الحجري".

وأضاف غالانت :"لن نتردد بممارسة كل قوتنا، والحاق الضرر بكل متر لحزب الله وللبنان ان تطلب ذلك". واشار الى "أنن سنعرف كيفية الدفاع عن مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي طريقة، يجب على العدو أن يفهم أنه حينما يدور الحديث عن أمن إسرائيل -جميعنا موحدين".