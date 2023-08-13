إيران: أربعة قتلى في هجوم مسلّح على مرقد شيعي

وهذا ثاني هجوم يستهدف ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، في أقلّ من عام.

قتل أربعة أشخاص على الأقلّ الأحد في هجوم مسلّح استهدف مرقداً شيعياً في مدينة شيراز في جنوب إيران، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المزار نفسه في أقلّ من عام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إنّ "أربعة أشخاص على الأقلّ قتلوا في هجوم إرهابي شنّه رجلان مسلّحان على مرقد شاه شيراغ" في مدينة شيراز.

من جهتها قالت وكالة "تسنيم" للأنباء إنّ أحد المهاجمين تمّ توقيفه في حين لاذ الآخر بالفرار.

وهذا ثاني هجوم يستهدف ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، في أقلّ من عام.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022 قُتل 13 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف المزار نفسه. ويومها، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي مسؤوليته عن الهجوم.

وفي تمّوز/يوليو الماضي قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إنّ رجلين أُعدما علناً لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.

وأوضح الموقع أنّ محمد رامز رشيدي ونعيم هاشم قتالي أعدما بعد أن دينا بتهم "الإفساد في الأرض، والتمرّد المسلّح، والعمل ضدّ الأمن القومي" بالإضافة إلى "التآمر على أمن البلاد".

ولم يحدّد الموقع جنسية هذين الرجلين، علماً بأنّ السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أنّ أجانب من جنسيات عدّة، بينهم أفغان، متورّطون في الهجوم.