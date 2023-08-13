بنيامين نتنياهو يتلقى إيجازات حول جاهزية الجيش الإسرائيلي

وقال المزارعون المحليون إنهم سيقاومون أي قيود مفروضة عليهم من شأنها أن "تتعارض مع قدرتهم على الوصول إلى بساتينهم".

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيجازا اليوم الأحد مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت.

وعقد الاجتماع وسط تقارير عن تحديات خطيرة للجاهزية القتالية للجيش نتيجة المعارضة المتزايدة للضغط التشريعي للحكومة لإصلاح النظام القضائي.

وأجل نتنياهو إجازة كانت مقررة لشمال إسرائيل للقاء مسؤولين أمنيين، وبحسب ما ورد، ربما تغيرت خططه بعد أن تبين أن المتظاهرين كانوا يعتزمون تعطيل وصوله إلى منتجع في مرتفعات الجولان.

وقال المزارعون المحليون إنهم سيقاومون أي قيود مفروضة عليهم من شأنها أن "تتعارض مع قدرتهم على الوصول إلى بساتينهم".

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء أمر بالحفاظ على لياقة الجيش الإسرائيلي وجاهزيته"، مضيفا أن الزعيم "يرفض تماما ظاهرة الخدمة الاحتياطية المشروطة".

وأضاف البيان، أنه "اتفق جميع المشاركين في الاجتماع على ضرورة ترك الخلافات السياسية خارج الجيش الإسرائيلي"، وذكر البيان أن نتنياهو شارك في إحاطات مماثلة "مرات عديدة خلال الأسابيع الماضية".

وكان جالانت، قد قال في وقت سابق من اليوم إنه لن يتسامح مع أي تعطيل للجيش الإسرائيلي من أي من جانبي الطيف السياسي عندما التقى بمجندين جدد في الجيش في مركز التدريب العسكري خارج تل أبيب.