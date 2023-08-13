إيران: إطلاق سراح صحافية أجرت مقابلة مع والد مهسا أميني

وجاء في منشور لها على التطبيق "لا تقبلوا الاستعباد، أنتم تستحقون الأفضل"، وبدت في الصورة حاملة باقة ورود في يد وفي الأخرى رافعة شعار الانتصار.

أكدت صحافية إيرانية، اليوم الأحد أنها قد أطلق سراحها، بعد أن كان قد حكم عليها بالحبس سنتين بعد إجرائها مقابلة مع والد مهسا أميني التي أثارت وفاتها إثر توقيفها احتجاجات واسعة النطاق في إيران.

ونشرت الصحافية نازيلا معروفيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحها من سجن إوين في طهران، صورة لها من دون حجاب، في خرق لقواعد اللباس النسائي الصارمة المطبّقة في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في منشور لها على التطبيق "لا تقبلوا الاستعباد، أنتم تستحقون الأفضل"، وبدت في الصورة حاملة باقة ورود في يد وفي الأخرى رافعة شعار الانتصار.

https://twitter.com/i/web/status/1690721370060013568 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

معروفيان التي تفيد وسائل إعلام فارسية بأنها تبلغ 23 عاما، نشرت في تشرين الأول/أكتوبر مقابلة في موقع "مستقل أونلاين" مع أمجد، والد مهسا أميني.

وشهدت الجمهورية الإسلامية تحركات واسعة احتجاجا على وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.

في المقابلة اتّهم أمجد أميني السلطات بالكذب بشأن ظروف وفاة ابنته.

وكانت السلطات الإيرانية قد اشارت إلى أن أميني توفيت من جراء مشكلة صحية، لكن عائلتها ونشطاء قالوا إنها تعرّضت لضربة على الرأس خلال التوقيف.

ومعروفيان صحافية مستقرة في طهران لكنّها متحدّرة من مدينة سقز في محافظة كردستان، مسقط رأس أميني، وأوقفت للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر.