إيران: إطلاق سراح صحافية أجرت مقابلة مع والد مهسا أميني

أكدت صحافية إيرانية، اليوم الأحد أنها قد أطلق سراحها، بعد أن كان قد حكم عليها بالحبس سنتين بعد إجرائها مقابلة مع والد مهسا أميني التي أثارت وفاتها إثر توقيفها احتجاجات واسعة النطاق في إيران.

ونشرت الصحافية نازيلا معروفيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحها من سجن إوين في طهران، صورة لها من دون حجاب، في خرق لقواعد اللباس النسائي الصارمة المطبّقة في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في منشور لها على التطبيق "لا تقبلوا الاستعباد، أنتم تستحقون الأفضل"، وبدت في الصورة حاملة باقة ورود في يد وفي الأخرى رافعة شعار الانتصار.